«Спартак» продлил контракт с футболистом Эсекьелем Барко

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал новый контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение рассчитано до 2030 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего аргентинца один забитый мяч и одна голевая передача в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне Барко 29 раз вышел на поле в чемпионате страны, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. Полузащитник, ранее игравший за аргентинский гранд «Ривер Плейт» и клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед», с тех пор превратился в стержневую фигуру московской команды. Всего на его счету 79 матчей, 23 гола и 19 результативных передач за красно-белых. В прошлом сезоне он выиграл с клубом Кубок России.

После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету команды 19 очков, столько же — у входящих в топ-3 московских «Динамо» и ЦСКА. Лидер чемпионата «Краснодара» имеет в активе 21 балл.

Арнольд Кабанов