«Спартак» продлил контракт с футболистом Эсекьелем Барко
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал новый контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение рассчитано до 2030 года, сообщает пресс-служба красно-белых.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего аргентинца один забитый мяч и одна голевая передача в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне Барко 29 раз вышел на поле в чемпионате страны, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. Полузащитник, ранее игравший за аргентинский гранд «Ривер Плейт» и клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед», с тех пор превратился в стержневую фигуру московской команды. Всего на его счету 79 матчей, 23 гола и 19 результативных передач за красно-белых. В прошлом сезоне он выиграл с клубом Кубок России.
После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету команды 19 очков, столько же — у входящих в топ-3 московских «Динамо» и ЦСКА. Лидер чемпионата «Краснодара» имеет в активе 21 балл.
Продление закрепляет за Эсекьелем Барко роль, через которую «Спартак» выстраивает атаки: в августе 2024 года команда старалась плести игру через него как плеймейкера. Для клуба это означает сохранение игрока, связывающего организацию атак с их завершением, а не просто удержание полузащитника в составе.
В январе 2025 года результативность нападения «Спартака» во многом связывали с взаимодействием диспетчера Эсекьеля Барко и форварда Манфреда Угальде. При этом в августе 2024 года сопернику удавалось лишить их времени и пространства, из-за чего связка не функционировала: эффективность этой конструкции зависит от того, насколько Эсекьель Барко получает возможность принимать решения и снабжать партнеров передачами.