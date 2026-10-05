Сергей Козлов назначен начальником ГИБДД Екатеринбурга

Начальником отдела Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

Сергей Козлов служит в органах внутренних дел с 2003 года. Он прошел путь от курсанта Нижнетагильской специальной школы милиции до заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. В 2005 году его откомандировали в Невьянск, где с 2020 по 2022 год он возглавлял городскую Госавтоинспекцию. С июля 2022 года по февраль 2025 года Сергей Козлов был заместителем начальника отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. За службу он награжден медалями МВД «За отличие в службе» III и II степени.

Он сменил на этом посту Романа Ярыша, который возглавлял подразделение с февраля 2024 года. «Прежний руководитель ГАИ Роман Ярыш подал рапорт на заслуженный отдых. За его плечами 34 года служения Родине, из них 25 лет в разных подразделениях ГАИ»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Бабинцева