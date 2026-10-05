Глава Уфимского НИИ глазных болезней получил государственную награду Узбекистана

Директор Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней, доктор медицинских наук Мухаррам Бикбов награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

Церемония награждения состоялась на прошедшем в Ташкенте Шестом международном офтальмологическом конгрессе «IOC VI Uzbekistan 2026». В форуме приняли участие более 1,7 тыс. ученых и врачей из 20 стран. Башкирию на конгрессе представили Всероссийский центр глазной и пластической хирургии и Уфимский НИИ глазных болезней.

Член-корреспондент Академии наук Башкирии, господин Бикбов возглавляет Уфимский НИИ глазных болезней с 2006 года. Также он является заведующим кафедрой офтальмологии и оптического приборостроения БГМУ.

Идэль Гумеров