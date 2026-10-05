Саратовца будут судить за сход двух вагонов на Приволжской железной дороге

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В преступлении обвиняют саратовца, который в силу занимаемой должности был обязан их соблюдать, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсском районе суд рассмотрит дело о сходе вагонов на станции Анисовка

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Энгельсском районе суд рассмотрит дело о сходе вагонов на станции Анисовка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие полагает, что фигурант не убедился в отсутствии препятствий для передвижения маневрового состава. Из-за этого 9 февраля 2026 года на станции Анисовка Приволжской железной дороги сошли два вагона. Ущерб собственникам и транспортной инфраструктуре составил более 1,2 млн руб.

Ранее в пресс-службе ПривЖД сообщали, что грузовые вагоны были пустыми и сошли с рельсов во время маневровых работ. На место происшествия был направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Марина Окорокова