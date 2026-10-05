Мэрия Ярославля исключила снос исторической подстанции у «Родины»

В Ярославле не планируют сносить трансформаторную будку в сквере напротив бывшего кинотеатра «Родина». Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в мэрии, отвечая на обеспокоенность горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Ранее председатель Ярославского отделения Союза архитекторов России Наталья Вяткина рассказала на своей странице во «ВКонтакте» о возможном сносе трансформаторной подстанции. По ее словам, объект представляет ценность и связан с именем архитектора Григория Саренко. В мэрии планы по сносу опровергли.

«Трансформаторная будка в сквере напротив бывшего кинотеатра "Родина" не относится к территории, на которой запланированы строительные работы. В связи с чем вопрос сноса трансформаторной будки не рассматривается» ,— сообщили в мэрии города.

Виктория Самко