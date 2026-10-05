Путин: у каждого ребенка в России должны быть равные возможности для образования
У каждого ребенка в России должны быть равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе Кремля).
Президент отметил вклад крупных российских компаний в строительство школ и современных лабораторий, а также запуск программ для учителей и талантливых учеников. По словам господина Путина, с 2019 года по госпрограмме «Развитие образования» в России открыли 1,7 тыс. новых школ, в которых учатся более 1 млн детей.
В День учителя, который отмечается 5 октября, президент России по видеосвязи поучаствовал в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Он был построен в поселке Жатай. Его общая площадь составляет более 50 тыс. кв. м. Центр рассчитан более чем на 1 тыс. мест: в его состав входят детский сад на 200 воспитанников и школьные корпуса на 840 учеников. Также на территории оборудованы спортивно-оздоровительный корпус, дома для проживания педагогов из других регионов и семей с приемными детьми.
Равный доступ к образованию обеспечивается не только открытием отдельных школ, но и планированием новых мест под прогнозируемую потребность. В описанной для регионов схеме госпрограмма «Развитие образования» предусматривает федеральные субсидии, а региональные программы — ежегодное финансирование создания мест в детсадах и школах.
Участие бизнеса в крупных образовательных объектах имеет отдельное ограничение: по состоянию на 16 февраля 2026 года фактически единственным разрешенным видом государственно-частного партнерства в этой сфере называлась концессия. Инвесторы при этом обычно ориентируются на крупные проекты, включая флагманские школы, поэтому для масштабных комплексов важна не только готовность бизнеса вкладываться, но и подходящая юридическая конструкция.