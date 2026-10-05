Вратарь по системе «гол плюс пас»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал автором интересного достижения. Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб на своей площадке обыграл — 4:2 — «Юта Маммот», стал для Шестеркина вторым подряд с набранным очком. Но если в предыдущем он — крайне редкий в хоккее случай — сам забил гол, то теперь записал в актив результативную передачу.

Гол в ворота, которые одна команда, стремясь на флажке счет сравнять, оставила пустыми, поменяв голкипера на шестого полевого игрока,— это обычно не тот эпизод матча, который прежде всего врезается в память. Есть эпизоды важнее и эффектнее. Но данный случай был исключением.

До окончания матча, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту», оставалось чуть меньше полутора минут. Гости, уступавшие — 2:3, отправили на скамейку своего голкипера Карела Веймелку и навалились на соперников. Ничего путного, однако, из их штурма не вышла. А вышло так, что шайба в конце концов досталась голкиперу нью-йоркскому. Причем удобно легла ему на крюк клюшки. А голкипер еще и ловко ее подработал, и трибуны, кажется, были уверены: для того подработал, чтобы бросить по воротам. Вот же они — распахнутые настежь.

Но нет, вместо довольно рискованного броска сквозь гущу чужих и своих Игорь Шестеркин мягко, зряче метнул шайбу в бортик. И расчет на отскок оказался верным — досталась шайба партнеру Уиллу Куйлле. И не беда, что попасть в цель ему помешал российский защитник Михаил Сергачев. Шайбу подобрал другой форвард «Рейнджерс» — Эли Толванен, и гол, «Юту» добивший, все-таки состоялся. А дополнительную ценность для аудитории ему придал тот факт, что в ассистенты Толванена вместе с Куйлле, конечно, записали и Игоря Шестеркина.

Результативные передачи голкиперов в хоккее — не то чтобы большущая редкость. Но тут все дело было в контексте.

Игорь Шестеркин, один из лучших вратарей НХЛ, обладатель Vezina Trophy 2022 года, надежда своего клуба на то, что из запущенного в предыдущем сезоне на фоне неудач процесса «перезагрузки» он выйдет более или менее безболезненно, всегда был любимцем болельщиков «Рейнджерс». А эти несколько дней в октябре, похоже, здорово добавили ему популярности. Команда после осечки в матче с «Бостон Брюинс», открывшем для нее сезон, одержала уже три подряд победы, намекающие на то, что при всех проблемах, связанных с «переформатированием», перетряской состава, списывать ее со счетов ни в коем случае нельзя. А Шестеркин в двух встречах в рамках этой мини-серии (в пятницу, 2 октября, ему дал отдохнуть дублер Дилан Гаранд, сыгравший, кстати, «на ноль» с «Детройт Ред Уингс») был надежен, а главное, как бы парадоксально ни звучало, результативен.

Особый шик воскресной передаче придала заброшенная им в четверг в ворота «Тампа-Бей Лайтнинг» шайба. Вот это достижение по-настоящему редкое. Во всей истории НХЛ таких — вратарских — голов было лишь два десятка. А Игорь Шестеркин стал лишь 18-м, чье имя внесено в список их авторов. И первым в истории «Рейнджерс», основанном вообще-то столетие назад. А снова появившись в его воротах, он показал еще и ассистентские навыки. Между тем баллы в двух матчах подряд голкипер в НХЛ в последний раз набирал полтора года назад. В феврале 2025 года отличился Коннор Ингрэм, выступавший как раз за «Юту». А тех, у кого серия из трех таких матчей, было всего трое — Том Баррассо, Эд Белфур и Хенрик Лундквист.

Забавнее всего было спустя несколько часов после матча «Рейнджерс» с «Ютой» смотреть на текущий рейтинг бомбардиров регулярного чемпионата.

Вровень с российским вратарем в нем, например, располагались обладатель приза лучшему игроку прошлого сезона Никита Кучеров из «Тампы», канадская легенда Сидни Кросби из «Питсбурга», еще куча других великолепных форвардов. Но ярчайшую линию атаки легко было бы слепить даже из тех, кто до его двух баллов не дотягивал. Капитаном этой сборной мог бы стать, допустим, Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс», имевший в активе одно очко.

Алексей Доспехов