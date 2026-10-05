Под Саратовом водитель маршрутки вытолкнул ребенка из салона

В Балашове Саратовской области прокуратура начала проверку по факту применения физической силы к подростку со стороны водителя маршрутного автобуса. Инцидент произошел накануне на проспекте Космонавтов, где мужчина вытолкнул подростка с велосипедом из транспортного средства, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель маршрутки вытолкнул подростка из салона в Балашове

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Водитель маршрутки вытолкнул подростка из салона в Балашове

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Поводом для проверки надзора стали публикации в социальных сетях. Глава Балашовского района Олег Дубовенко сообщил о случившемся в своем канале в мессенджере Макс, отметив, что личность участника конфликта и ребенка уже установлены, а полиция ведет работу по выяснению обстоятельств.

По данным прокуратуры, инцидент произошел на остановке общественного транспорта с участием водителя автобуса маршрута № 9.

Процессуальную проверку начали следственные органы СКР по Саратовской области. Инцидент проверяют признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Доклад о ходе проверки представят в центральный аппарат ведомства.

Марина Окорокова