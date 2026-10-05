В Йемене объявили о начале военной операции по освобождению столицы от хуситов

Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет» против участников движения «Ансар-Аллах» (хуситы). Среди целей кампании — оттеснить группировку и вернуть управление в Сане — столице страны, которая более 10 лет находится под их контролем. Поучаствовать в наступлении могут более 100 тыс. йеменских военных.

«Начата операция... с целью восстановления государственных институтов, освобождения столицы Саны и прекращения государственного переворота, совершенного террористической группировкой хуситов»,— заявил господин аль-Алими в Х.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника, участвующие в операции, правительственные войска Йемена уже захватили часть района Дхубаб, расположенного рядом с Баб-эль-Мандебским проливом. Сейчас они пытаются установить полный контроль над территорией. С воздуха их поддерживают военно-воздушные силы Саудовской Аравии. Прямого участия союзников в этом конфликте не ожидается.

Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что хуситы успешно продвигаются к Адену — временной столице центральных властей. За несколько дней до этого, 28 сентября, правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию, отметив острую нехватку личного состава в армии. Тогда Рашад аль-Алими обратился не только к сторонникам, но и к хуситам. Им президент пообещал объявить амнистию и даже выплатить денежные вознаграждения, если они перейдут на сторону правительственных войск.

Начавшийся в 2014 году конфликт резко обострился в июле этого года: стороны начали обмениваться ударами, и хуситы перешли в наступление. К середине сентября они взяли под контроль запад Йемена, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу — альтернативе заблокированному Ормузскому проливу. Периодически группировка обстреливает беспилотниками нефтяную и военную инфраструктуру Саудовской Аравии.