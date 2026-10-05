Мантуров: выпуск продукции по линии биоэкономики увеличился на 3%

Выпуск продукции по линии биоэкономики увеличился на 3%. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума «Биопром» в Геленджике.

«По линии биоэкономики выпуск продукции увеличился на 3%. Пока темпы скромные, но по мере реализации нацпроекта они должны с уверенностью нарастать», — заявил он.

Как отметил господин Мантуров, в перспективе рост будет обеспечен прежде всего за счет масштабирования выпуска ферментов и аминокислот, кормовых белков, полимеров и материалов из возобновляемого сырья, а также удобрений, средств биологической защиты растений, биотоплива и продуктов переработки органических отходов.

Вице-премьер подчеркнул, что значительная часть перечисленной продукции используется в качестве сырья и компонентов для других отраслей. «Поэтому наша задача — выстраивать внутри страны полные производственные цепочки, идти от исходного сырья до технологически сложной продукции с высокой добавленной стоимостью», — добавил он.

Наталья Решетняк