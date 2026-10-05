Под Волгоградом изъяли 7 кг наркотиков, предназначенных для сбыта в Дагестане

Под Волгоградом задержан житель Ярославской области, причастный к покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его автомобиль остановили на посту ДПС «Городищенский» в августе 2026 года, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Волгоградом перехватили 7 кг наркотиков по пути в Дагестан

Фото: УФСБ по Волгоградской области Под Волгоградом перехватили 7 кг наркотиков по пути в Дагестан

Фото: УФСБ по Волгоградской области

В бензобаке автомобиля правоохранители обнаружили тайник с девятью пластиковыми бутылками с мефедроном. Общая масса запрещенного вещества составила более семи кг. Фигурант планировал доставить вещество в Дагестан для последующего сбыта через тайники.

Во время расследования было установлено, что задержанный легализовал криптовалюту, которую получил в качестве оплаты за сбыт наркотиков от своего координатора. 40 тыс. руб. были зачислены на банковский счет.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Фигурант заключен под стражу.

Марина Окорокова