В Ульяновской области задержали жителя Татарстана — курьера мошенников

В Ульяновской области сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали ранее судимого 43-летнего жителя Республики Татарстан после получения муляжа денежных средств. Увидев правоохранителей, криминальный курьер попытался скрыться, но неуспешно. Об этом сообщает полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На допросе задержанный пояснил, что несколько дней назад в одном из мессенджеров он нашел подработку посыльным. По указанию куратора мужчина ездил на такси и забирал деньги у обманутых граждан в разных регионах России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В дежурную часть обратилась жительница села Уразгильдино, ставшая жертвой дистанционных мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился работником государственной организации и сообщил, что якобы ее погибший родственник награжден медалью. Для получения награды и оформления выплат позвонивший запросил паспортные данные и код из поступившего на телефон заявительницы сообщения. Не подозревая подвоха, женщина сообщила требуемые сведения.

После этого с потерпевшей связался «сотрудник ФСБ», который обвинил ее в пособничестве иностранным террористам. Он убедил сельчанку «сотрудничать с правоохранительными органами» и передать хранившиеся у нее дома сбережения курьеру для «декларирования». Гражданка во дворе своего дома встретилась с мужчиной, которому передала пакет с 3,7 млн руб.

Получив сбережения, телефонные мошенники продолжили общение с потерпевшей. Они выяснили, что у нее на банковских счетах хранятся еще три млн руб. Мошенники убедили ее забрать из банка деньги и снова передать их курьеру. Но заявительница решила проконсультироваться со своими знакомыми и тогда поняла, что стала жертвой аферы, после чего обратилась в полицию.

Руфия Кутляева