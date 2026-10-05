В Ульяновской области задержали жителя Татарстана — курьера мошенников
В Ульяновской области сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали ранее судимого 43-летнего жителя Республики Татарстан после получения муляжа денежных средств. Увидев правоохранителей, криминальный курьер попытался скрыться, но неуспешно. Об этом сообщает полиция региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На допросе задержанный пояснил, что несколько дней назад в одном из мессенджеров он нашел подработку посыльным. По указанию куратора мужчина ездил на такси и забирал деньги у обманутых граждан в разных регионах России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В дежурную часть обратилась жительница села Уразгильдино, ставшая жертвой дистанционных мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился работником государственной организации и сообщил, что якобы ее погибший родственник награжден медалью. Для получения награды и оформления выплат позвонивший запросил паспортные данные и код из поступившего на телефон заявительницы сообщения. Не подозревая подвоха, женщина сообщила требуемые сведения.
После этого с потерпевшей связался «сотрудник ФСБ», который обвинил ее в пособничестве иностранным террористам. Он убедил сельчанку «сотрудничать с правоохранительными органами» и передать хранившиеся у нее дома сбережения курьеру для «декларирования». Гражданка во дворе своего дома встретилась с мужчиной, которому передала пакет с 3,7 млн руб.
Получив сбережения, телефонные мошенники продолжили общение с потерпевшей. Они выяснили, что у нее на банковских счетах хранятся еще три млн руб. Мошенники убедили ее забрать из банка деньги и снова передать их курьеру. Но заявительница решила проконсультироваться со своими знакомыми и тогда поняла, что стала жертвой аферы, после чего обратилась в полицию.