На Урале осужденного обвинили в нападении на сотрудников колонии

Тавдинский районный суд заключил под стражу до 1 декабря Дениса Рушенцева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников исправительной колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, днем 23 сентября 2026 года Рушинцев, отбывавший наказание в исправительной колонии, во время конфликта ударил одного из сотрудников по руке, а другого обхватил рукой за шею. «Таким образом, по данным следствия, он применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья, чем нарушил нормальную деятельность учреждения»,— говорится в сообщении.

Известно, что срок наказания мужчины истекал 4 октября. Ранее он был осужден за кражи из продуктовых сетевых магазинов и приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы.

Мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 321 УК РФ). «Деяние, инкриминируемое обвиняемому, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Полина Бабинцева