Астраханская область заняла третье место в ЮФО по зарплатам

В июле 2026 года средняя начисленная заработная плата в Астраханской области составила 75,3 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее (67,2 тыс. руб.). Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По уровню средней зарплаты регион занимает 64-е место среди субъектов РФ и третье среди регионов ЮФО. Лидирует Краснодарский край со средней зарплатой 87,4 тыс. руб. (+14,6% за год), на втором месте Ростовская область — 79 тыс. руб. (+11,6%).

Средняя зарплата по России в июле составила 109,5 тыс. руб. Показатель Астраханской области равен примерно 69% от среднероссийского, разрыв достигает 34,25 тыс. руб. в месяц.

Нина Шевченко