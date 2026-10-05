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Прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2026» продлен до 11 октября

Прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года — 2026» в Свердловской области продлен до 11 октября. Напомним, участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года.

Фото: Марина Молдавская

Фото: Марина Молдавская

Подать заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф в одну из семи номинаций:

  • «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
  • «Обрабатывающее производство»;
  • «Строительство и проектирование»;
  • «Торговля»;
  • «Услуги»;
  • «Молодой Коммерсантъ»;
  • «Инвестиционный прорыв».

Партнером номинации «Инвестиционный прорыв» выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО), номинации «Молодой Коммерсантъ» — свердловское отделение Клуба молодых промышленников. Проект также поддержали «Цифра брокер» и официальный дилер Lucky Motors TANK | WEY в Екатеринбурге.

«Сегодня предпринимателю необходимо не только сохранять устойчивость бизнеса, но и быстро адаптироваться к изменениям, находить новые решения и точки роста. Здесь особенно важны доступ к деловым контактам и обмен опытом. Премия "Коммерсантъ года" отмечает тех, чьи компании уже добились заметных результатов и продолжают развиваться. Именно такие предприниматели во многом формируют деловую среду и экономику региона»,— сказала директор по развитию территории Урал «Цифра брокер» Лилия Лапикова.

Информационную поддержку проекту оказывают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), объединение «Опора России», «Деловая Россия — Урал» и другие бизнес-сообщества.

Победителей определит оргкомитет на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». Торжественная церемония награждения состоится 21 октября в «Синара Центре» в Екатеринбурге.

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