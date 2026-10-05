Прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2026» продлен до 11 октября
Прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года — 2026» в Свердловской области продлен до 11 октября. Напомним, участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года.
Фото: Марина Молдавская
Подать заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф в одну из семи номинаций:
- «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
- «Обрабатывающее производство»;
- «Строительство и проектирование»;
- «Торговля»;
- «Услуги»;
- «Молодой Коммерсантъ»;
- «Инвестиционный прорыв».
Партнером номинации «Инвестиционный прорыв» выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО), номинации «Молодой Коммерсантъ» — свердловское отделение Клуба молодых промышленников. Проект также поддержали «Цифра брокер» и официальный дилер Lucky Motors TANK | WEY в Екатеринбурге.
«Сегодня предпринимателю необходимо не только сохранять устойчивость бизнеса, но и быстро адаптироваться к изменениям, находить новые решения и точки роста. Здесь особенно важны доступ к деловым контактам и обмен опытом. Премия "Коммерсантъ года" отмечает тех, чьи компании уже добились заметных результатов и продолжают развиваться. Именно такие предприниматели во многом формируют деловую среду и экономику региона»,— сказала директор по развитию территории Урал «Цифра брокер» Лилия Лапикова.
Информационную поддержку проекту оказывают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), объединение «Опора России», «Деловая Россия — Урал» и другие бизнес-сообщества.
Победителей определит оргкомитет на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». Торжественная церемония награждения состоится 21 октября в «Синара Центре» в Екатеринбурге.