На шесть лет осудили экс-гендиректора «КластерХимпромУсолья» за мошенничество

Усольский горсуд Иркутской области вынес приговор бывшему гендиректору ООО «КластерХимпромУсолье». Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1), сообщила прокуратура региона. Подсудимому назначили шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Согласно картотеке суда, речь идет об Игоре Интигринове.

«КластерХимпромУсолье» являлся управляющей компанией ООО «Усольехимпром» в ходе его банкротства. По версии следствия, в феврале 2016 года гендиректор организации, чтобы не включать энергетическое имущество «Усольехимпрома» в конкурсную массу, организовал его продажу своим знакомым по заниженной стоимости. После этого, указывается в материалах дела, глава компании обратил имущество в пользу подконтрольного ему юридического лица. Ущерб от действий обвиняемого следствие оценило более чем в 80 млн руб.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в 2021—2022 годах руководитель компании для легализации этого имущества заключил с подконтрольным ему юрлицом фиктивный договор купли-продажи. В ходе расследования трансформаторные подстанции конфисковали в доход государства. Свою вину фигурант уголовного дела не признал.

Напомним, работа комбината «Усольехимпром», построенного в 1936 году, была прекращена в 2010-м. К 2026 году демонтаж зданий предприятия завершился.

Александра Стрелкова