В КБР спрос на посуточную аренду домов осенью вырос на 19%

В Кабардино-Балкарии на 19% выросло число посуточных бронирований загородных домов этой осенью. Регион вошел в число лидеров по росту спроса на отдых в загородном жилье, следует из данных сервиса «Авито», с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В целом, как отмечается, спрос на посуточную аренду домов для отдыха за городом остался на уровне прошлого года. При этом в Красноярском крае число бронирований выросло на 28%, в Мурманской области — на 27%, в Кабардино-Балкарии — на 19%, в Адыгее — на 18%.

В КБР туристы в основном выбирают Приэльбрусье. Среди других популярных направлений осеннего горного отдыха — Ергаки и Саяны в Красноярском крае, Хибины в Мурманской области и плато Лаго-Наки в Адыгее.

Средняя стоимость аренды загородного дома составляет 9,9 тыс. руб. за ночь. В Дагестане средняя цена ниже — 6,7 тыс. руб., в Ставропольском крае — 7,5 тыс. руб. Загородные дома в горных регионах в среднем бронируют на три ночи для пяти человек. Дольше всего — на четыре ночи — жилье снимают в Дагестане и Ставропольском крае. В КБР, по данным сервиса, жилье для отдыха на природе ищут в среднем за 32 дня до поездки.

Спрос на посуточные квартиры в городах рядом с горными курортами в целом также не изменился год к году. При этом в Мурманской области он вырос на 8%, в Красноярском крае и Северной Осетии — на 6%.

Средняя стоимость аренды квартиры в таких регионах этой осенью составляет 3,2 тыс. руб. за ночь. Дороже всего жилье стоит на Алтае — 3,9 тыс. руб., в Карачаево-Черкесии — 3,7 тыс. руб. и Ставропольском крае — 3,5 тыс. руб. Квартиры в среднем бронируют за 18 дней до поездки.

Константин Соловьев