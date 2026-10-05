«Дом.рф» выставил на торги землю на берегу водохранилища под Сысертью за 21 млн

Компания «Дом.РФ» объявила о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Сысертинском городском округе (Свердловская область). Участок площадью 67,56 га расположен на берегу Нижне-Сысертского водохранилища, начальная стоимость лота составляет 21,6 млн руб.

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Победитель аукциона получит землю в аренду сроком на восемь лет. В настоящее время территория используется для сельскохозяйственного производства, однако в рамках проекта КРТ предусмотрено возведение индивидуальных жилых домов общей площадью от 30 тыс. до 66,3 тыс. кв. м. Под жилищное строительство планируется выделить до 55 га.

В состав проекта также входит многофункциональный гостиничный комплекс с объектами здравоохранения общей площадью 21,6 – 27 тыс. кв. м. Отдельно инвестор должен построить медицинский центр площадью 12–15 тыс. кв. м.

Земельный участок под медицинский центр застройщик передаст муниципалитету, после чего город выкупит здание по себестоимости. Кроме того, на средства инвестора будут проложены дороги и построены инженерные сети.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 23 ноября.

Мария Игнатова