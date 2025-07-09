Под Воронежем инвестируют почти 1 млрд в расширение производства пищевых добавок

Инвестпроект по расширению действующего производства на площадке индустриального парка (ИП) «Перспектива» в Новой Усмани Воронежской области собирается реализовать местное ООО «Деко Минералс СНГ». Объем вложений — 951,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Проект поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев, который сегодня, 9 июля, провел рабочую встречу с руководством компании ООО «Деко Минералс СНГ». Расширение предусматривает создание 72 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 112 тыс. руб. в месяц. Из озвученных 951,3 млн руб. 81% обеспечивается за счет заемных средств (основным финансовым партнером выступит банк ВТБ), оставшаяся часть — 19% — собственные средства предприятия.

В числе приоритетов ООО «Деко Минералс СНГ» — увеличение объемов производства, разработка 28 новых продуктов, а также освоение новых рынков, в том числе в сфере пивоварения и виноделия. Производственная база будет полностью ориентирована на российское сырье — бентониты, диатомиты и перлиты, что, как подчеркивают в компании, соответствует государственной политике по импортозамещению.

По данным компании, они являются единственным в СНГ производителем высококачественных адсорбентов и реагентов для нейтрализации жирных кислот, а также специализированных материалов для пищевой, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Продукция предприятия входит в перечень критической продукции химической отрасли, утвержденный Минпромторгом РФ.

«Мы намерены стать игроком международного уровня, наравне с Imerys и Oil-Dri. В нашем распоряжении — собственная сырьевая база, технологическая экспертиза, команда. Нам необходима системная поддержка», — заявил на встрече с губернатором генеральный директор компании Михаил Платонов.

Ранее компания получила льготный заем в размере 20 млн руб. от Фонда развития промышленности по ставке 3% годовых по линии программы «Технологическое развитие». В настоящее время подана заявка на получение статуса «особо значимого инвестиционного проекта», предполагающего налоговые преференции, в том числе освобождение от налога на имущество на срок до трех лет.

Александр Гусев подтвердил готовность администрации области оказать поддержку проекту и поручил найти возможность увеличения льготного периода до пяти лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Деко Минералс СНГ» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — производство гранул и порошков из природного камня. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректор — Михаил Платонов, который контролирует 74% доли общества. Остальные 26% принадлежат Александру Балбекову. Выручка за 2024 год составила 1 млрд руб. (+119%), чистая прибыль — 193 млн руб. (+66%). ООО Управляющая компания «Перспектива» зарегистрирована в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 649,9 тыс. руб. Гендиректор — Виктор Енин. Александру (Викторовичу) Енину принадлежит 100% капитала общества, которым до 2024 года владел его отец. Выручка за 2024 год составила 691 млн руб. (+84%), чистая прибыль — 417 млн руб. (+438%). ИП «Перспектива» начал развиваться по концепции greenfield (размещение производств с нуля) в 2009 году со 146 га. После заполнения 70% площади территория была расширена до 230 га. На середину 2024 года в парке насчитывалось около 100 резидентов.

Анна Швечикова