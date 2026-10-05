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Хакеры украли данные 8,8 млн человек из государственного реестра Дании

Правительство Дании сообщило, что хакеры похитили данные 8,8 млн жителей страны из Центрального реестра населения (CPR). Они получили доступ к именам, адресам и персональным идентификационным номерам.

Министр цифровизации Кристина Эгелунд назвала произошедшее «крайне серьезным инцидентом». Пока неизвестно, кто стоял за взломом. По данным властей, хакеры получили данные через частную компанию, у которой был доступ к CPR. Эту компанию уже отключили от реестра. Подозрительная активность в первые была замечена 2 октября.

Население Дании составляет около 6 млн человек, однако из CPR были украдены также данные некоторых умерших людей или тех, кто уехал из страны. Всего в реестре хранятся данные примерно 11 млн человек.

Яна Рождественская

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