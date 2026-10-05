«Электорат пошел на выборы из чувства долга, а не с надеждой»

Прошедшие 4 октября в Бразилии первый тур президентских выборов, а также выборы в Конгресс и региональные органы власти обсуждают во всем мире. Комментаторы отмечают, что во время предвыборной кампании политика и программы кандидатов оставались на втором плане, уступая место личным нападкам. При этом результаты, по их мнению, явно показывают рост поддержки консервативных идей и правых политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

O Estado de S. Paulo (Сан-Паулу, Бразилия) Лидерство Флавиу — четкий сигнал от избирателей Бразильцы ясно дали понять, что все больше устают от «Рабочей партии» Лулы да Силвы. Уже можно сказать, что желания электората меняются… Теперь от Флавиу и Лулы ожидают, что на дебатах они будут обсуждать свои идеи, чтобы избиратели могли понять, кто из них двоих более способен воплотить перемены. Но кампания перед первым туром выборов не дает поводов для оптимизма… Почти ничего не было слышно о том, что каждый из них собирается делать, придя к власти в январе. Оба больше полагались на страх избирателей перед возможной победой соперника, чем на уверенность в своих собственных предложениях. Как будто для того, чтобы считаться хорошим лидером, достаточно просто быть менее нелюбимым, чем проигравший. В результате электорат пошел на выборы скорее из чувства долга, чем с надеждой, и выбирал того, кого считал меньшим злом… Второй тур открывает новую возможность качественно изменить обсуждение того, куда идет страна. Кандидатам следует использовать эту возможность, чтобы наконец-то поговорить о будущем. Проблемы Бразилии огромны, но огромно и желание ее народа решить их — если, конечно, им будут разумно руководить, как показывает история.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Флавиу Болсонару вырвался вперед Лулы, что предвещает ожесточенный второй тур выборов Этот результат — наряду с крупными победами консерваторов на прошедших одновременно выборах в Конгресс и органы власти штатов — подчеркнул силу правых настроений в Бразилии, которую не удалось зафиксировать ни одному из основных социологических опросов... В последние годы правые силы в Бразилии укрепили свои позиции. Этому способствовали возмущение разгулом уличной преступности, растущее политическое влияние евангельских христиан, а также недовольство бизнеса и представителей среднего класса налоговой политикой, государственными расходами и тем, как левые управляют экономикой... Нынешняя избирательная кампания стала одной из самых ожесточенных за всю историю демократии в Бразилии. Ни Лула да Силва, ни Болсонару не приняли участия в теледебатах, обсуждение политических программ было отодвинуто на второй план, а сама кампания свелась к взаимным личным нападкам и обвинениям в государственной измене, педофилии и богохульстве.

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Бавария) В этом поражении президент Лула да Силва может винить только себя самого Правые достигают победы, а действующий президент подходит ко второму туру потрепанным. Считать себя все еще незаменимым после трех сроков — не самый хороший знак для будущего страны. Это выбор, которому не позавидуешь. Поскольку в воскресенье бразильцы не смогли большинством голосов определиться с новым президентом, предстоит второй тур. На выбор есть 80-летний, лицо которого маячит в местной политике уже почти полвека. И ультраправый кандидат, отец которого планировал государственный переворот.

The Straits Times (Сингапур, Сингапур) Бразилию ждет второй тур: Болсонару неожиданно опередил Лулу и занял первое место Вопреки прогнозам социологов, предрекавшим лидерство Луле, Флавиу Болсонару набрал 47% голосов, тогда как действующий президент — 45%... Если Болсонару одержит победу на выборах 25 октября, крупнейшая страна Латинской Америки присоединится к уверенному сдвигу вправо всего региона, курсу, который активно поддерживает президент США... Дональд Трамп заявлял, что очень внимательно следит за ходом выборов, однако не стал официально поддерживать кандидатуру Флавиу Болсонару.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская