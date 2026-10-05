Дело о нарколаборатории для синтеза мефедрона в Удмуртии направили в суд

Уголовное дело двух жителей Ижевска и жительницы Казани о создании нарколаборатории в одной из удмуртских деревень направили в суд. Как сообщили в МВД по республике, изъятых веществ хватило бы на изготовление 15 кг мефедрона.

Следствие установило, что в 2025 году 30-летний ижевчанин и его 22-летняя знакомая нашли в одном из мессенджеров объявление о заработке путем производства наркотиков. От куратора интернет-магазина они получили инструкцию по синтезированию мефедрона, координаты тайников с прекурсорами и средства на покупку оборудования и помещения.

«Злоумышленники купили в одной из деревень республики участок с баней, в которой организовали нарколабораторию. В последующем готовый наркотик они сбывали бесконтактным способом путем оборудования тайников»,— сообщили в МВД.

Их деятельность пресекли полицейские. В бане они обнаружили большое количество емкостей, в которых находилось около 0,5 кг мефедрона. Также в помещении нашли 300 л прекурсоров, реактивы, упаковочный материал, средства химзащиты и др. По подсчетам экспертов, изъятых прекурсоров хватило бы для изготовления примерно 15 кг синтетики.

Третьей фигуранткой оказалась 20-летняя жительница Казани, исполнявшая роль межрегионального курьера того же интернет-магазина. Ее задержали на территории Можгинского района, где было оборудовано два тайника со свертками мефедрона массой 1 кг.

Они обвиняются по ряду статей, в том числе в незаконном производстве наркотиков организованной группой и хранении запрещенных средств в крупном размере (ст. 228 УК). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.