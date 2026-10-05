«Умственное усилие было примерно на уровне общения с преподавателем»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Сеченовский университет проверил, может ли ИИ-ассистент снять часть учебной нагрузки с будущих врачей. Платформа UniDoc с модулем DocAI прошла пилотные испытания после доработки. В апробации участвовали студенты проектной школы «Локус».

По словам разработчиков, модель построена вокруг вопросов: вместо готового решения она должна вести студента по шагам, как наставник. В своей работе система не ограничивалась поиском публикаций. Она собирала сведения из медицинских источников, упаковывала их в короткий ответ и поддерживала разговор по теме, подстраивая уровень объяснения под запрос пользователя. Материал для ответов организован в постоянно обновляемую схему связей, которая использует клинические рекомендации и медицинские базы данных.

В ходе пилота участникам предлагали задания разного уровня. Ученые сопоставляли их сложность с обращениями к программе и характером этих бесед. 79% разговоров с DocAI пришлись на работу с медицинской информацией: пользователи уточняли трудные темы, разбирали источники и готовили конспекты. Самый заметный эффект авторы зафиксировали на сложных заданиях.

Как оценили сами студенты, умственное усилие при работе с ассистентом было примерно на уровне общения с преподавателем и заметно меньше, чем при подготовке без какой-либо помощи. В следующем исследовании университет собирается привлечь больше студентов-медиков, измерять нагрузку объективными методами и отслеживать учебные результаты.

Александр Леви