В регионах ЮФО на треть вырос остаток зерна на складах

Удары беспилотников по инфраструктуре Азово-Черноморского бассейна фактически заблокировали вывоз зерна с юга России, спровоцировав стремительное нарастание складских запасов в регионе. По данным, которые руководитель направления аграрной экономики Института исследований и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина озвучила в эфире РБК ТВ Юг, объем зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях Южного федерального округа (без учета субъектов малого предпринимательства) перевалил за 10 млн тонн по состоянию на конец августа 2026 года. Годом ранее аналогичный показатель был почти на треть скромнее, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общероссийском масштабе картина также отражает нарастающее давление на хранилища: совокупные запасы зерновых в отечественных сельхозорганизациях достигли 41 млн тонн, превысив уровень августа 2025 года на 9%. Илюшина указала на прецедент четырёхлетней давности: в конце августа 2022 года общенациональный остаток зерновых составлял 43 млн тонн, из которых около 10 млн тонн приходилось на хозяйства ЮФО.

Непосредственным поводом для критического скопления продукции у аграриев стала остановка портовой деятельности и паралич грузового судоходства в регионе. 28 августа 2026 года власти Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба — именно нарушение работы портовых узлов Азово-Черноморского бассейна в результате атак БПЛА было названо официальной причиной введения ЧС. В конце сентября аналогичные меры распространились на Краснодарский край.

О масштабах сбоев красноречиво свидетельствуют экспортные показатели: в первой половине июля 2026 года через азовские морские терминалы удалось отгрузить лишь 1–1,5 млн тонн агропродукции при стандартном месячном ориентире в 3 млн тонн. Транспортный коллапс резко изменил и ценовую конъюнктуру перевалки: по данным основателя компании AGS Акима Талибова, стоимость обработки тонны груза через Новороссийск напрямую с железнодорожных платформ достигает $50 и выше — против прежних $7 за тонну при перевалке через азовские склады. Часть простаивающих портовых мощностей, по оценке господина Талибова, переориентируется на аренду складских площадей, стремясь компенсировать выпадающие доходы от грузооборота.

По словам экспертов, если экспортные ограничения сохранятся на протяжении ближайших месяцев, складские запасы продолжат расти. В таких условиях на первый план выходит не только проблема физической сохранности урожая 2026 года, но и экономическая нагрузка на производителей, вынужденных нести затраты на хранение вместо получения выручки от продаж.

Станислав Маслаков