АЗС и нефтебазу «Роснефть-КБТК» выставили на торги за 39 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО НК «Роснефть-КБТК» выставил на повторный аукцион два лота недвижимости — контейнерную АЗС в Урванском районе и базу в Терском районе Кабардино-Балкарии с начальными ценами 4,92 млн рублей и 34,44 млн рублей соответственно. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион состоится 16 ноября 2026 года на электронной торговой площадке «Аукционный тендерный центр» (ЭТП АТЦ, atctrade.ru). Заявки принимаются с 5 октября по 11 ноября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО НК «Роснефть-КБТК» зарегистрировано в 1994 году в Нальчике (КБР). Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 692 тыс. рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Лот 65 — контейнерная АЗС 42 (старая) в Урванском районе КБР (село Урвань). В состав лота входят здание КАЗС на земельном участке площадью 2 600 кв. м и два резервуара. Начальная цена — 4,92 млн рублей.

Лот 66 — Муртазовская база в Терском районе КБР (г. Терек, ул. М. Горького, д. 122). Лот включает земельный участок площадью 51 102 кв. м и комплекс из 27 объектов: административные здания, склады, насосные станции, навесы, весовая, автодорога, железнодорожный тупик, 18 резервуаров объемом от 25 до 1 000 куб. м, а также оборудование связи. Начальная цена — 34,44 млн рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка — 20%.

Права на земельные участки, находящиеся у должника на праве постоянного (бессрочного) пользования, покупатели оформляют самостоятельно в порядке, установленном законом.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего, оплата производится в течение 30 календарных дней.

Тат Гаспарян