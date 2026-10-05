Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд дисквалифицировал директора «Стройтраст» за нарушения при выплате зарплаты

Суд в Омске по иску прокуратуры дисквалифицировал на год директора ООО «Стройтраст» Армана Акопяна за неоднократное нарушение сроков выплаты зарплаты работникам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, руководитель организации неоднократно нарушал сроки выплаты зарплаты, отпускных вознаграждений и окончательного расчета при увольнении. Общая сумма задолженности перед более чем 100 сотрудниками превысила 50 млн руб.

Директору прокуратура внесла представление, а также завела в отношении него три дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По данным «СПАРК-Интерфакс», Арман Акопян является единственным учредителем ООО «Стройтраст». В 2025 году предприятие получило чистую прибыль в 2,4 млн руб. при выручке 2,71 млрд руб. По данным картотеки арбитражных дел, в апреле 2026 года ФНС обратилась в арбитражный суд Омской области с заявлением о признании «Стройтраста» банкротом.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд