Суд дисквалифицировал директора «Стройтраст» за нарушения при выплате зарплаты

Суд в Омске по иску прокуратуры дисквалифицировал на год директора ООО «Стройтраст» Армана Акопяна за неоднократное нарушение сроков выплаты зарплаты работникам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, руководитель организации неоднократно нарушал сроки выплаты зарплаты, отпускных вознаграждений и окончательного расчета при увольнении. Общая сумма задолженности перед более чем 100 сотрудниками превысила 50 млн руб.

Директору прокуратура внесла представление, а также завела в отношении него три дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По данным «СПАРК-Интерфакс», Арман Акопян является единственным учредителем ООО «Стройтраст». В 2025 году предприятие получило чистую прибыль в 2,4 млн руб. при выручке 2,71 млрд руб. По данным картотеки арбитражных дел, в апреле 2026 года ФНС обратилась в арбитражный суд Омской области с заявлением о признании «Стройтраста» банкротом.

Александра Стрелкова