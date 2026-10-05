Ярославская компания заплатит 100 тыс. руб. за использование знака «Точка роста»

Арбитражный суд Ярославской области взыскал 100 тыс. руб. с зарегистрированного в Ярославле ООО «Компания “Школьный проект”» в пользу Центра просветительских инициатив Минпросвещения РФ за незаконное использование товарного знака «Точка роста». Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как следует из решения суда, «Школьный проект» размещал на сайте компании предложения о продаже товаров с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком «Точка роста». Исключительное право на этот товарный знак принадлежит Центру просветительских инициатив, который использует его для федеральной сети центров естественно-научной и технологической направленности в школах сельской местности и малых городов.

Учреждение требовало взыскать 2 млн руб. компенсации. Компания просила снизить размер компенсации до 10 тыс. руб. Суд установил факт нарушения, отметив, что ответчик использовал обозначение без договора и в целях получения прибыли. При этом к моменту рассмотрения дела компания удалила спорные публикации.

Суд посчитал необоснованным требование о взыскании 2 млн руб. и назначил компенсацию в размере 100 тыс. руб. В решении отмечается, что обозначение известно ограниченному кругу — образовательным учреждениям и потребителям образовательных услуг, а доказательств вероятных имущественных потерь правообладателя представлено не было. Кроме того, суд учел объем нарушения и количество размещенных на сайте товаров. Решение может быть обжаловано.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Школьный проект» занимается оптовой торговлей прочими бытовыми товарами. Выручка в 2025 году составила 38 млн руб.

Антон Голицын