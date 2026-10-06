Устойчивость инфраструктуры стала главным свойством платежного продукта

29 сентября в Москве в пространстве «Кибердом» прошла конференция LEKTON:ЗАВТРА вендора решений для автоматизации платежных сервисов Lekton, посвященная российскому технологическому стеку, от которого зависит будущее отечественного финтеха. «Ъ-Технологии» посетили мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Лектон» Фото: Пресс-служба «Лектон»

Атмосфера конференции получилась открытой и профессиональной. Участников объединяли понимание темы и общий интерес к обсуждаемым вопросам, поэтому общение было содержательным, живым и непринужденным. Даже когда участники расселись в зале, они то и дело вставали и пожимали руки частым знакомым.

Первым выступал гендиректор Lekton Борис Ярыгин. Он начал с ключевых целей бизнеса: «У меня есть вопрос, который я себе задаю: а куда мы идем?» Он объяснил, что те компании, которые знают, как делать, но не знают зачем, в конце концов стагнируют и уходят с рынка. За 30 лет своей работы, продолжал Борис Ярыгин, Lekton четко это усвоила: «Мы объективно не можем точно знать, каким будет следующий этап развития рынка, особенно в условиях высокой неопределенности. Но наш опыт помогает видеть ключевые изменения и понимать общую траекторию движения».

Он рассказывал, как за годы менялись поколения карт, стандарты, каналы обслуживания, модели расчетов: «Появлялись новые механики оплаты, QR-сценарии, цифровые финансовые инструменты, платформенная экономика. Но неизменным оставалось одно: в любой системе, где движутся деньги, цена технологической ошибки очень высока».

У компании есть фундамент, состоящий из трех главных компетенций: инженерная школа и опыт построения высоконагруженных трансакционных платформ, глубокое понимание банковских процессов, а также практический опыт внедрения и сопровождения. «Мы 30 лет на рынке, которые можно описать тремя цифрами: более 1 тыс. успешных внедрений в более чем 100 странах мира, и большинство клиентов с нами работают более 10 лет. В зале даже есть клиенты, которые с нами 20 лет. Мне кажется, что это говорит о многом»,— заявлял он. В зале одобрительно кивали. «Все компании работают на непростом рынке. И Lekton перестроилась, чтобы соответствовать духу времени»,— объяснял он.

Итак, как же изменилась компания? Lekton перестроила модель управления и стала самостоятельной российской компанией — это дало возможность быстрее принимать продуктовые и инвестиционные решения. Компания обновила внутренние процессы. Выделила критические контуры разработки, поставки, внедрения и сопровождения, усилила управление качеством и прозрачность работы с клиентским запросом.

Lekton внедрила продуктовый подход. Раньше значительная часть экспертизы существовала внутри проектов и платформ. Теперь Lekton переводит ее в повторяемые продукты, практики и сервисы, которые можно быстрее внедрять, масштабировать и развивать вместе с рынком. Компания расширила взгляд на саму категорию расчетов. «Наша компетенция не только банковский карточный процессинг. Это построение систем, которые обеспечивают движение денег, обязательств и данных между множеством участников. А такая задача существует далеко за пределами классического банка»,— объяснял он.

Борис Ярыгин рассказал о двух кейсах Lekton. В 2025 году компания начала проект с банком ДОМ.РФ по замене карточного процессинга на платформу Sigma. «От старта проекта до первой трансакции прошло десять месяцев. К марту 2026 года на новую платформу было переведено 99,9% карт банка. Миграция была выполнена без массового перевыпуска карт и без планового остановочного окна для держателей»,— приводил результаты гендиректор Lekton. Еще одним примером стало то, что по результатам испытаний на полигоне ИЦК «Финансы» в начале этого лета в июне система успешно отработала 3 тыс. операций в секунду при базе данных свыше 3 ТБ и сохранении работы на протяжении 12 часов в отказоустойчивой конфигурации. А еще отдельно были проверены клиринг и открытие операционного дня, а также проверена беспрерывная работа при отказе одного дата-центра.

У всех, кто занимается ИТ-инфраструктурой, есть два вектора, говорил Борис Ярыгин: создание новых бизнес-процессов и продуктов, а второй — требования устойчивости, безопасности и надежности. «В финтехе не бывает "потом". Платежи проходят здесь и сейчас. Поэтому нужно с первого платежа быть и быстрым, и устойчивым, и безопасным». При этом он сказал, что амбиция компании — стать мультипродуктовым технологическим партнером в области критических расчетных систем. «Мы предлагаем экосистемный подход с четким разделением ролей и единой архитектурной ответственностью. Lekton отвечает за прикладную платформу, целевую архитектуру, интеграционную целостность, методологию миграции и результат работы решения»,— объяснял господин Ярыгин.

Затем он перешел к рассказу про партнерскую экосистему компании. За инфраструктурный слой отвечает программно-аппаратный комплекс «Скала^р» (продукт группы Rubytech), обеспечивающий корректную работу программного контура и «железа». В части СУБД — YDB, FTData готовы закрыть все вопросы по работе современной базы данных. Партнерами по безопасности являются «Солар» и «КриптоПро» — обеспечивают необходимые средства защиты и криптографические механизмы в применимой сертифицированной конфигурации. Партнеры по платформенной инженерии дают промышленную среду контейнеризации, поставки и эксплуатации — Axiom JDK и «Флант».

«Сервис будет успешен, если совместное решение можно будет спроектировать, протестировать, внедрить и сопровождать как единый управляемый сервис, а не как набор независимых поставок. Мы к этому готовы»,— заверил зал господин Ярыгин и пригласил его не просто посмотреть на продукты Lekton и решения партнеров, а призвал к профессиональному разговору, который позволит вместе сделать следующий шаг в решении задач бизнеса.

Затем выступали партнеры Lekton: Карапет Манасян — директор продуктового направления Deckhouse («Флант»); Татьяна Лемешева — директор по развитию бизнеса «Скала^р» в финансовом секторе; Алексей Кузнецов — директор по работе с партнерами Axiom JDK; Павел Луцик — директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро»; Максим Зиналь — руководитель технической экспертизы «Яндекс Cloud»; Виталий Акимов — коммерческий директор FTData; Илья Галиуллин, гендиректор компании «Юнитоди».

Татьяна Лемешева («Скала^р», группа Rubytech) сделала акцент на итогах работы отраслевого полигона ИЦК «Финансы». В ходе тестирования на индустриальной площадке была подтверждена совместимость ИТ?решений с разными СУБД и ОС. Кроме того, процессинговые системы продемонстрировали стабильную работу при повышенной нагрузке. Она предложила заинтересованным компаниям обращаться к экспертам группы Rubytech с вопросами об адаптации российских решений и об узких местах, которые при этом выявляются. «Непротестированные сценарии прорабатываются совместно с клиентом и включаются в следующий релиз — это снижает риски внедрения и ускоряет выход на целевые показатели»,— подытожил спикер.

Карапет Манасян из Deckhouse рассказал о том, как финтех-компании переходят от создания отдельных компонентов в технологическом ландшафте к единому платформенному и гибридному подходам. «Гибридная распределенная инфраструктура дает возможность управлять разными нагрузками из единой точки, будь то контейнеры, виртуальные машины, данные или AI/ML. Это первый уровень гибридности»,— говорил он. Вторым уровнем гибридности является возможность развернуть любые нагрузки на любой инфраструктуре — on-premise, public cloud, edge. «Соединение разных инфраструктур, типов нагрузки и ИT-процессов между собой под единым control plane, политиками безопасности и наблюдаемостью позволяет унифицировать весь ИТ-ландшафт. Это повышает его эффективность, безопасность и снижает совокупную стоимость владения»,— объяснил он.

Затем слово взял Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что Java — отраслевой стандарт для банковского сектора. «Axiom JDK — разработчик отечественной Java-платформы с полным набором инструментов на весь жизненный цикл банковских информационных систем»,— говорил он. По его словам, связка Lekton и Axiom JDK дает банкам гарантированную поддержку прикладного и системного слоя, качественную интеграцию, регулярные обновления безопасности и SLA на исправление уязвимостей, что снижает риски импортозамещения.

О требованиях регуляторов в части информационной безопасности собравшимся напомнил Павел Луцик из «КриптоПро». Он заверил, что в первую очередь благодаря нормативным актам криптографическая защита фактически пронизывает все сферы финансов, с которыми сталкивается каждый. Виталий Акимов рассказал об опыте создания российской СУБД и поделился тем, что сейчас решениями компании пользуется 24 отечественных банка, а к концу года их станет 60. Он также добавил, что по результатам их исследования из 8 млн компаний на рынке 1,6 млн находятся на этапе импортозамещения, из которых только 8% приняли решение о переходе на отечественный продукт.

Максим Зиналь рассказал, как и для чего «Яндекс» строит собственные системы. YDB изначально строилась как система с распределенной архитектурой для запуска поверх парка серверов. А за 12 лет развития система показала себя как надежная и проверенная. Илья Галиуллин объяснил собравшимся, что задача компании — закрыть последнюю милю и связать технологический контур банка. «Для нас очень важно предлагать комплексный продукт. Мы предоставляем программно-аппаратный комплекс, который проходит очень серьезные проверки всех участников сегодняшней сессии»,— заключил он.

Затем представители команды Lekton рассказали о продуктах компании, архитектуре и сценариях применения. Показали фичи Lekton Sigma — модульной платформы для широкого спектра финансовых задач, на основе которой можно реализовывать различные продукты: от банковской эмиссии и эквайринга до систем лояльности и платежных шлюзов для ритейла. Рассказали об iHub — универсальной интеграционной платформе для сложных систем. Поделились тем, как работает «Универсальный платежный конструктор» — платформа для приема, маршрутизации и обработки платежей, позволяющая быстро собирать и адаптировать платежные архитектуры. Система объединяет готовые блоки: шлюзы, маршрутизаторы, механизмы верификации, биллинг-модули и аналитические компоненты — в единую гибкую экосистему, где каждый модуль можно подключать, заменять или масштабировать независимо от остальных.

Главный вопрос дня — как работать без остановки — обсуждали в финале на экспертной панели «Zero Downtime: непрерывность критической инфраструктуры». Представители банков, облачных и инфраструктурных компаний говорили о требованиях к значимым объектам КИИ, отказоустойчивости ЦОДов, резервировании и импортозамещении «железа». Отдельно обсудили, как рынок проверяет устойчивость систем на тестовых полигонах. Дискуссия подвела итог всему дню: устойчивость инфраструктуры стала главным свойством платежного продукта. Поэтому банкам, вендорам и регулятору выгоднее договариваться о ней не по отдельности, на стыках поставок, а за одним столом. Ради такого разговора и состоялась конференция LEKTON:ЗАВТРА.

Дмитрий Шер