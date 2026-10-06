Металлурги вместо айтишников

Уход западных вендоров с российского рынка обычно обсуждают на примере крупных классов ПО: операционных систем, ERP, инженерных и офисных приложений. Однако промышленность лишилась и десятков почти невидимых инструментов — в частности, систем контроля версий ПО программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «Северсталь» Фото: Предоставлено пресс-службой «Северсталь»

Программой контроллера, управляющей дорогостоящим агрегатом, за годы эксплуатации приходится заниматься тысячи раз. В процессе участвуют десятки инженеров, а совокупный счет правок идет на миллионы. Чтобы всегда знать, кто и зачем изменил код, где находится последняя рабочая версия и как быстро вернуться к стабильной конфигурации, нужен специализированный класс ПО — системы контроля версий ПЛК и SCADA.

До 2022 года эту нишу в России занимал зарубежный продукт VersionDog, установленный на большинстве крупных предприятий. После ухода вендора заказчики остались без обновлений и техподдержки, а управление конфигурациями автоматизации во многом откатилось к ручному архивированию копий проектов.

Цена ручного архива

Для предприятия с непрерывным циклом это не техническая мелочь, а угроза всей производственной программе. Короткий сбой из-за потери конфигурации или некорректного изменения кода оборачивается простоем и внеплановым ремонтом, а без специализированного ПО предприятие о правках узнает постфактум, когда агрегат уже остановлен. Отсюда цеховой фольклор: полночный поиск «того самого» архива перед срочным восстановлением и вечный страх затереть актуальную версию. Отдельный пласт рисков — регуляторный. Несанкционированные изменения в конфигурациях АСУ ТП считаются одним из основных векторов атак на критическую информационную инфраструктуру, и при проверках по 187-ФЗ «О безопасности КИИ» и согласно приказам ФСТЭК предприятию требуется доказать, что и как менялось в промышленном ПО.

В «Северстали» масштаб проблемы прочувствовали на собственных площадках: комбинат полного металлургического цикла требует управления версиями проектов на всех переделах — от коксоаглодоменного производства до проката. Именно поэтому освободившуюся нишу здесь решили закрывать своими силами, а не ждать нового внешнего игрока.

Так появилось решение «СеверВерсум», разработанное «Северсталь-инфокомом». Изначально оно создавалось под внутренние задачи компании, а теперь готовится к выходу на открытый рынок. Показательно, что один из наиболее зрелых ответов на уход зарубежного вендора принадлежит не софтверной компании, а металлургу.

В основе продукта — защищенное хранилище проектов автоматизации. Каждое изменение фиксируется с привязкой к автору, времени и номеру заявки — причем отредактировать или удалить эту запись нельзя. Версии сравниваются автоматически, с подсветкой различий прямо в коде, резервное копирование выполняется по расписанию, права пользователей разграничены, а дашборды команд показывают всю историю работы над проектом. Журнал аудита операций передается в корпоративную SIEM-платформу — тем самым закрываются требования по информационной безопасности о фиксации изменений. Встроенный ИИ-ассистент подсказывает инженеру, что изменилось в коде, помогает разобраться в синтаксисе и найти потенциальные ошибки. Восстановление работоспособного ПО ПЛК, по оценкам компании, занимает минуты вместо часов.

Сегодня «СеверВерсум» проходит опытную эксплуатацию на трех производствах «Северстали»: персонал постепенно переходит на собственное отечественное решение. Развитие продукта не останавливается — в 2026 году вышел второй релиз, в котором появилась поддержка автоматического резервного копирования.

Архив вместо хаоса

Парк промышленной автоматизации почти никогда не бывает однородным: на предприятии соседствуют контроллеры разных производителей, а проекты ведутся в разных средах разработки. Под такой сценарий «СеверВерсум» и проектировался. Продукт уже сейчас умеет взаимодействовать с некоторыми из распространенных сред разработки и делать автоматический бэкап проектов с ПЛК и инженерных станций.

Развертывается продукт на инфраструктуре заказчика: АРМ «СеверВерсум» устанавливается на инженерную станцию, локальные серверы с архивами располагаются в ЦОДах ТСПД каждого производства, а центральный сервер обеспечивает хранение бэкапов и проектов предприятия в целом. Таким образом, архитектура масштабируется от отдельного рабочего места инженера до распределенной инфраструктуры предприятия с несколькими ЦОДами.

Отдельная функция — контроль целостности кода: несанкционированная правка или подмена обнаруживаются в реальном времени, а расследование инцидента, по данным компании, занимает часы вместо недель. Полный архив версий обеспечивает постоянную готовность к восстановлению. В результате, по замыслу разработчика, «СеверВерсум» — не только инженерная утилита, а еще и страховка непрерывности производства: работоспособное ПО АСУ ТП восстанавливается в полном объеме в любой момент.

Из цеха на рынок

До конца 2026 года разработчики планируют включение продукта в реестр отечественного ПО Минцифры. В 2027 году планируется следующий релиз, в котором будет реализовано графическое отображение отличий версий в проектах, в том числе Siemens.

Но рассчитан продукт «СеверВерсум» не только на металлургов. Интеграторам АСУ ТП история изменений позволит доказуемо разграничить, чьи правки вносились на объекте до и после сдачи проекта, и отстоять гарантийные обязательства при неучтенных правках со стороны заказчика. Выстроенный процесс контроля версий — хороший аргумент при участии в тендерах: он демонстрирует зрелость управления жизненным циклом проектов.

При этом в «Северсталь-инфокоме» подчеркивают, что «СеверВерсум» не заменяет средства кибербезопасности, а идеально дополняет их. Так, например, один из сценариев совместной работы может выглядеть следующим образом: система обнаружения вторжений (IDS) генерирует алерты, если для программы ПЛК нет резервной копии, она устарела или не была создана после изменения проекта.

Необходимо отметить, что «СеверВерсум» — это компонент, разрабатываемый «Северсталью» в рамках проекта отечественной открытой АСУ ТП. «Мы понимаем, что создание открытого ПЛК — это лишь часть задачи по построению импортонезависимой автоматизированной системы управления технологическими процессами. Важным элементом нашей разработки стала надежная система контроля версий, обеспечивающая безопасное внесение изменений и возможность быстрого восстановления предыдущих, стабильных конфигураций. Мы интегрировали эту критически важную функциональность в наше решение (ОП ПЛК), поскольку она снижает риски, связанные с модернизацией и адаптацией оборудования, что важно в условиях непрерывного производства. Мы убеждены, что это важный вклад в развитие отечественной промышленности, и готовы к сотрудничеству с партнерами для внедрения нашего решения»,— говорит руководитель департамента «Технологии и инновации» «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.

Максим Гуляев