Бюджет программы дорожного строительства в Новосибирске превысит 44 млрд рублей

Муниципальная программа «Развитие дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска» на 2027—2030 годы предполагает строительство 1,4 км автомобильных дорог. Проект документа опубликовала мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стоимость программы составляет 44,22 млрд руб. Из этой суммы на городской бюджет придется 37,31 млрд руб. Предполагаются также инвестиции из федерального и областного бюджетов.

Доля дорожной сети Новосибирска, находящейся в нормативном состоянии, по итогам выполнения программы должна вырасти до 85,7%, уровень содержания автомобильных дорог — до 70%. В число объектов программы вошли, в частности, автодорога от пересечения ул. Кутателадзе и Демакова в Советском районе до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово — Академгородок», очередной этап дороги по ул. Титова, развязка на пересечении ул. Большевистской на въезде на Октябрьский мост и пересечении с ул. Добролюбова и др.

Валерий Лавский