Курский губернатор Хинштейн вернулся в регион после реабилитации из-за ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что вернулся в регион и может ходить без помощи подручных средств. Он был на реабилитации после ДТП.

«Теперь передвигаюсь без помощи подручных средств. Надеюсь, что это улучшит качество работы. По крайней мере, у меня будет больше возможности ходить, своими ногами проходить объекты ремонта, реконструкции и прочее»,— сказал господин Хинштейн на заседании областного правительства (цитата по ТАСС).

Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января в Конышевском районе области. Его машину занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину. Губернатор получил перелом бедренной кости, а также перелом трех ребер и двух отростков позвоночника. Он проходил лечение в Курской областной больнице. 25 сентября господин Хинштейн сообщил о прохождении повторной реабилитации.