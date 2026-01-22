Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Курской области Хинштейн попал в аварию

Губернатор Курской области Александр Хинштейн стал участником ДТП. Он собирался работать в Конышевском районе, но из-за погодных условий машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас господин Хинштейн находится в больнице.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись»,— уточнил глава региона в Telegram-канале.

Александр Хинштейн также извинился перед жителями района, куда должен был приехать. Он пообещал провести встречу, как только поправится.

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все