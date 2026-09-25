Хинштейн ушел на повторную реабилитацию после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отправился на реабилитацию после аварии, в которую он попал в январе. С апреля, по его словам, он работал, не восстановившись полностью после травмы.

«Убыл на реабилитацию по настоянию врачей для того, чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжелой аварии. Самое главное, что врачи обещают: назад вернусь уже без палки, буду ходить не на трех, а на двух своих ногах»,— сообщил глава региона в Telegram.

По его словам, курс восстановительного лечения займет полторы недели. В это время он продолжит контролировать ситуацию в области и поддерживать связь с коллегами.

Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января в Конышевском районе Курской области. Его автомобиль занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину. Губернатор получил перелом бедренной кости, а также перелом трех ребер и двух отростков позвоночника. От транспортировки в Москву он отказался и проходил лечение в Курской областной больнице.