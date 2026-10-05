Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок
Рамзан Кадыров снова вступил в должность главы Чечни. На торжественной церемонии в Грозном он принес присягу на чеченском и русском языках. Затем глава регионального правительства Магомед Даудов вручил ему штандарт руководителя республики.
Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Сегодня Рамзан Кадыров также отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. На выборах 2021-го он победил с результатом 99,7% голосов. По итогам прошедшего 18-20 сентября голосования Центризбирком сообщил, что он переизбран на новый срок с 99,85% голосов. По данным ЦИК, явка в Чечне превысила 95%, в Дагестане — 87%, в Ингушетии и Северной Осетии — 84%.
Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «С высоты явки».