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Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Рамзан Кадыров снова вступил в должность главы Чечни. На торжественной церемонии в Грозном он принес присягу на чеченском и русском языках. Затем глава регионального правительства Магомед Даудов вручил ему штандарт руководителя республики.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сегодня Рамзан Кадыров также отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. На выборах 2021-го он победил с результатом 99,7% голосов. По итогам прошедшего 18-20 сентября голосования Центризбирком сообщил, что он переизбран на новый срок с 99,85% голосов. По данным ЦИК, явка в Чечне превысила 95%, в Дагестане — 87%, в Ингушетии и Северной Осетии — 84%.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «С высоты явки».

Фотогалерея

«Меня не раз убивали, я смотрел смерти в лицо»

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Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

Фото: kadyrov_95 / Instagram

Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем»

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем»

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

Дома в селе Центорой, 2002 год

Дома в селе Центорой, 2002 год

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

«Меня не раз убивали, я смотрел в глаза смерти, это нормальное явление»

«Меня не раз убивали, я смотрел в глаза смерти, это нормальное явление»

Фото: ИТАР-ТАСС

«Нельзя ничем оправдать разговоры об отсутствии времени для детей...Любите детей, и они полюбят вас!»

«Нельзя ничем оправдать разговоры об отсутствии времени для детей...Любите детей, и они полюбят вас!»

Фото: Юрий Тутов / Коммерсантъ

Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

Фото: РИА Новости

Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

Фото: Максим Кваша / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

Фото: vk.com / ramzan

Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

Фото: Соцсети Рамзана Кадырова

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

Фото: @RKadyrov_95

Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС

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Рамзан Кадыров в спортзале, 2000-е годы

Фото: kadyrov_95 / Instagram

Рамзан Кадыров со своим отцом — главой временной администрации Чечни Ахматом Кадыровым дома в селении Центорой, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Дома в селе Центорой, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Меня не раз убивали, я смотрел в глаза смерти, это нормальное явление»

Фото: ИТАР-ТАСС

«Нельзя ничем оправдать разговоры об отсутствии времени для детей...Любите детей, и они полюбят вас!»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Первый зампред правительства Чечни Рамзан Кадыров (второй слева в верхнем ряду), генерал-полковник Геннадий Трошев (третий справа) и глава МВД Чечни Алу Алханов (второй справа) на матче грозненского «Терека» против польского «Леха», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рамзан Кадыров во время интервью, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Разман Кадыров и журналистка Ксения Собчак закладывают капсулу с обращением к потомкам Чечни, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

На избирательном участке во время парламентских выборов в Чечне, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Рамзан Кадыров (в центре) на слете движения «Наши» в молодежном лагере «Селигер», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Дегустация выпечки на слете движения «Наши», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На церемонии открытия аэропорта в Грозном, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С певцом Филиппом Киркоровым (справа) на праздновании своего дня рождения, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Рамзан Кадыров с победительницей конкурса «Краса Чечни — 2006» Замирой Джабраиловой на праздновании своего дня рождения, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

На встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков

Директор ФСБ РФ Николай Патрушев (слева в первом ряду), премьер-министр Чечни Одес Байсултанов (в центре) и глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции в честь открытия нового здания УФСБ по Чечне, 2007 год

Фото: РИА Новости

Рамзан Кадыров на встрече с участницами конкурса «Миссис мира — 2007»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

Рамзан Кадыров на инаугурации в своей резиденции в Гудермесе, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Чукотки Роман Абрамович на заседании Госсовета в Кремле, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рамзан Кадыров (в центре) и депутат Госдумы Адам Делимханов (справа во втором ряду) на матче чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» в «Лужниках», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рамзан Кадыров и его лошадь Хорезм на скачках на приз президента РФ в Ростове-на-Дону, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Рамзан Кадыров и футболист Диего Марадона во время матча между командами «Кавказ» и сборной футбольных ветеранов мира на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова, 2011 год

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин (слева от Рамзана Кадырова) и руководитель администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов (справа) во время пресс-тура в честь вручения сертификата особой экономической зоны «Ведучи» Руслану Байсарову в Грозном, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Кваша  /  купить фото

Рамзан Кадыров со львенком, 2016 год

Фото: vk.com / ramzan

Митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко перед заседанием Госсовета, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рамзан Кадыров (второй слева) на рыбалке, 2018 год

Фото: Соцсети Рамзана Кадырова

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2023 год

Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров на автомобиле Tesla Cybertruck, 2024 год

Фото: @RKadyrov_95

Слева направо: глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков перед заседанием Госсовета РФ, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рамзан Кадыров на модернизированном танке Т-72, 2023 год

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС

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