С высоты явки

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) завершилось трехдневное голосование. По данным ЦИК, явка в Чечне превысила 95, в Дагестане — 87%, в Ингушетии и Северной Осетии — 84%. В Карачаево-Черкесии показатель достиг 85%, в Кабардино-Балкарии — 80%. На Ставрополье на участки пришел 81% граждан. Одновременно в округе определились главы трех республик и прошли выборы четырех региональных парламентов. Высокую явку на выборах в регионах Северного Кавказа эксперты связывают с рядом факторов, один из которых — трехдневный формат, который позволил избирателям спокойно выбрать для голосования дату и время.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На Северном Кавказе самая высокая явка зафиксирована в Чеченской республике. Так проходили выборы главы региона, депутатов парламента шестого созыва, Грозненской городской думы и представительных органов 15 муниципальных округов. На выборах руководителя региона после обработки 100% бюллетеней победу одержал Рамзан Кадыров, за которого проголосовали 99,85% избирателей. Двое других кандидатов — председатель Общественной палаты республики Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и депутат парламента Халид Накаев от КПРФ — набрали по 0,05%. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В 2007-м и 2011-м полномочия руководителя республики утверждал парламент Чечни, а в 2016-м и 2021-м глава региона избирался на прямых выборах.

На выборах в парламент Чечни, по данным местной ИК, обработаны 100% протоколов. «Единая Россия» заручилась поддержкой 84,15% избирателей, «Справедливая Россия» получила 5,41%, КПРФ — 5,25%, ЛДПР — 5,13%. В голосовании принял участие 831 691 человек, или 95,18% от включенных в списки.

В Дагестане уровень участия в выборах достиг 87%, сообщили в местном избиркоме. После обработки 100% протоколов на выборах в Народное собрание (90 мандатов) «Единая Россия» набрала 74% голосов, «Справедливая Россия» — 11,99%, КПРФ — 10,99%. ЛДПР и «Новые люди» не преодолели рубеж в 2%.

Выборы главы Дагестана в этом цикле не проводились. Временно исполняющим обязанности руководителя республики остается Федор Щукин. После формирования нового состава Народного собрания депутаты изберут главу республики из кандидатур, представленных президентом России.



В Карачаево-Черкесии явка немногим превысила 85,1%. Республиканский парламент здесь не обновлялся. Главой КЧР депутаты Народного собрания вновь избрали Рашида Темрезова: его кандидатуру поддержали все 48 присутствовавших депутатов. Господин Темрезов возглавляет регион с 2011 года. Тогда его кандидатуру утвердил парламент КЧР, а затем, в 2016-м и 2021-м, депутаты переизбирали Рашида Темрезова на новые сроки.

В Ингушетии явка составила около 84%. После обработки 100% протоколов на выборах в Народное собрание, состоящее из 32 депутатов, «Единая Россия» получила 80,84% голосов, «Справедливая Россия» — 5,49%, ЛДПР — 5,24%, а «Новые люди» — 5,05%. Об этом сообщили в республиканском избиркоме.

В Северной Осетии-Алании к урнам также пришли почти 84% избирателей. Республиканский парламент в этом цикле не переизбирался. Однако депутаты высшего законодательного органа региона избрали главу РСО-Алания. Сергей Меняйло получил 61 голос, Олег Варнавин — пять, Чермен Дудати — ни одного. Господин Меняйло руководит Северной Осетией с апреля 2021 года: в сентябре того же года парламент избрал его на пятилетний срок. В 2026-м Сергей Меняйло был переизбран на второй срок.

На Ставрополье одновременно с выборами в Госдуму проходили выборы в краевую Думу восьмого созыва (50 мандатов). По предварительным данным крайизбиркома, на участки пришли около 81% избирателей. «Единая Россия» получила 67,41% голосов. В краевую Думу по итогам голосования прошли пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР.



В Кабардино-Балкарии участие в голосовании приняли около 80% граждан. Законодательный орган республики в этом цикле не переизбирался: жители КБР выбирали депутатов Госдумы и представителей органов местного самоуправления, в том числе, в столице региона Нальчике.

Высокую явку на выборах в регионах Северного Кавказа доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Козьякова связывает с сочетанием нескольких факторов. Так, одним из главных стимулов стал масштаб кампаний. «Когда в рамках единого дня голосования формируются региональный парламент и муниципальные органы, а в ряде субъектов определяется и глава республики, процедура воспринимается не как изолированное федеральное мероприятие, а как прямое участие в формировании всей системы управления»,— отмечает госпожа Козьякова.

Другую роль, по ее словам, сыграл трехдневный формат: избиратели получили возможность спокойно выбрать для голосования дату и время. При этом эксперт подчеркивает, что высокую явку нельзя объяснять только организацией выборов — важна и межпоколенческая связь. В Ингушетии, например, одинаково активно голосовали и молодежь, и представители старшего поколения. По мнению Натальи Козьяковой, такая «передача привычки» ходить на участки от старших к младшим поддерживает устойчивый интерес к голосованию.

Значение имеет и организационная сторона кампании, полагает госпожа Козьякова. Работа избирательных участков без сбоев и отсутствие серьезных нарушений создали спокойную обстановку. Дополнительное внимание к выборам привлекали руководители регионов, которые публично призывали жителей проголосовать и связывали явку с гражданской ответственностью.



Наконец, эксперт указывает на особенности общественной жизни республик СКФО. «Здесь участие в политике традиционно воспринимается как коллективный долг, а плотные семейные, профессиональные и соседские связи помогают привлекать на участки самые разные группы населения», — резюмирует Наталья Козьякова.

Окончательные итоги выборов в СКФО (как и в целом по стране) будут подведены 25 сентября, после завершения всех установленных процедур.

Валерий Климов