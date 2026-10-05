Экс-директора департамента инвестиций Сочи обвиняют в вымогательстве у предпринимателя

Следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора департамента инвестиций администрации города. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года в Сочи проходил Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных, организацию которого курировал руководитель департамента инвестиций. Следствие считает, что, стремясь продемонстрировать руководству высокий уровень подготовки мероприятия, чиновник под угрозой неблагоприятных последствий заставил предпринимателя из Лазаревского района оплатить расходы на проведение форума. Общая сумма превысила 3 млн руб. Предприниматель, по данным СКР, находился от обвиняемого в зависимости в связи с реализацией инвестиционных проектов в Сочи.

Обвиняемый признал вину. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на период расследования. Преступление выявили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Сочи при совместной работе СКР и УФСБ России по Краснодарскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возможные другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта и причастность к ним других должностных лиц городской администрации.

Вячеслав Рыжков