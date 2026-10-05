Создателя «Масяни» заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии
Суд в Санкт-Петербурге признал создателя «Масяни» Олега Куваева (объявлен иноагентом) виновным по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах против безопасности государства. Ему назначены четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.
Олег Куваев (признан иноагентом)
Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ
Приговор вынес Невский районный суд. По его решению аниматору также запрещено четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Олег Куваев (иноагент) выпускает сериал «Масяня» с 2001 года, с 2006 года он проживает за границей. Роскомнадзор в 2022 году заблокировал сайт, на котором выходил мультфильм. В 2023 году мультипликатора объявили в розыск и признали иноагентом. Поводом для возбуждения дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК), стал один из эпизодов «Масяни». В видео следствие усмотрело «идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам». Гособвинение запрашивало для создателя «Масяни» пять лет и 11 месяцев лишения свободы.
В декабре 2023 года мультипликатор Олег Куваев (объявлен иноагентом) был внесён в реестр иноагентов и объявлен в розыск. В августе 2025 года Следственный комитет РФ начал проверку одного из эпизодов «Масяни» по жалобе организации «Зов народа».
За последний год до возбуждения уголовного дела Олега Куваева* четыре раза штрафовали на общую сумму 140 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Административные штрафы были наложены из-за непредставления отчетов об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также из-за публикации материалов без указания статуса иноагента.
Помимо дела Олега Куваева*, в 2026 году были вынесены и другие заочные приговоры по схожим обвинениям: в марте журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) приговорили к четырем годам колонии за уклонение от обязанностей иноагента и участие в нежелательной организации, а в апреле журналиста Александра Габуева (признан в России иностранным агентом) заочно приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии по аналогичным статьям.
- Объявлен иноагентом.