Создателя «Масяни» заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии

Суд в Санкт-Петербурге признал создателя «Масяни» Олега Куваева (объявлен иноагентом) виновным по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах против безопасности государства. Ему назначены четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Куваев (признан иноагентом)

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Олег Куваев (признан иноагентом)

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Приговор вынес Невский районный суд. По его решению аниматору также запрещено четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Олег Куваев (иноагент) выпускает сериал «Масяня» с 2001 года, с 2006 года он проживает за границей. Роскомнадзор в 2022 году заблокировал сайт, на котором выходил мультфильм. В 2023 году мультипликатора объявили в розыск и признали иноагентом. Поводом для возбуждения дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК), стал один из эпизодов «Масяни». В видео следствие усмотрело «идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам». Гособвинение запрашивало для создателя «Масяни» пять лет и 11 месяцев лишения свободы.