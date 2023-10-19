Автор «Масяни» Олег Куваев и его мультсериал

В отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). О мультипликаторе и его главном проекте — в справке «Ъ».

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Чем известен Олег Куваев

Российско-израильский художник, дизайнер и аниматор Олег Куваев родился 6 февраля 1967 года в Ленинграде. Учился в школе с углубленным изучением английского языка, а позже — в физико-математической. Поступил в несколько институтов (Академия художеств, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения), но ни один не окончил. Служил в армии.

В 1986 году вместе с Александром Васильевым участвовал в рок-группе «Митра», которая позже была преобразована в «Сплин». Играл на клавишных, флейте и кларнете. С 1991 по 1997 год жил в Германии.

С 1987 года занимался преимущественно живописью и скульптурой, а в 1997 году пришел к компьютерной графике. Работал дизайнером в нескольких студиях, 3D-аниматором, веб-дизайнером, в свободное время экспериментируя с различными компьютерными технологиями, в том числе с векторной анимацией.

В 2001 году основал студию «Мульт.ру» для создания флеш-мультсериала «Масяня». Проект начался с десяти коротких черновых мультфильмов о большеголовой девушке из Санкт-Петербурга. Серии были сделаны в новой тогда технологии Flash.

До 2006 года Олег Куваев был арт-директором и владельцем «Мульт.ру». Помимо «Масяни» студия выпустила еще три мультсериала: «Ежи и Петруччо», «Шесть с половиной» и «Магазинчик Бо». Как и «Масяню», их можно было бесплатно смотреть и скачать в интернете.

В 2006 году у Олега Куваева возникли разногласия с творческой группой «Мульт.ру», в результате которых он решил покинуть студию, оставив за ней права на первые выпуски сериала.

B 2006 году Олег Куваев переехал в Израиль, где стал работать на фрилансе. Через год его студия в Санкт-Петербурге закрылась. В настоящее время живет в городе Рамат-Ган к востоку от Тель-Авива.

Кто такая Масяня

Первые ролики с участием Масяни появились в интернете осенью 2001 года. Через год Масяня обрела статус неофициального лица рунета. Олег Куваев был не только автором сценария, но и голосом Масяни.

Вне интернета проект стал известен и популярен благодаря передаче «Намедни» Леонида Парфеновым, в эфире которой мультфильм впервые появился 8 сентября 2002 года. Всего на ТВ было показано около 20 серий.

В 2004 году начали появляться первые рекламные и заказные коммерческие мульты про Масяню. Сначала это были рекламные ролики для компании ZyXEL (более 40 штук). Затем появились ролики для Greenpeace (признана нежелательной в России), Pepsi, строительной фирмы «Элита», фармацевтической компании «Замбон» и других. Параллельно стали выпускаться сувениры с символикой Масяни, печатная продукция, куклы и DVD диски.

В октябре 2008 года вышла первая полноценная компьютерная игра про Масяню в жанре «квест» — «Масяня под желтым прессом». В 2009 году появилась аркадная игра «Масяня и пляжные заморочки». Еще две игры были созданы в 2011-м.

Выпуск мультсериала много раз прекращался и возобновлялся. К настоящему времени создано восемь сезонов и 170 серий. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором выходили эпизоды «Масяни». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стал ролик, содержащий «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» для дискредитации ВС России.