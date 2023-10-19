Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автор «Масяни» Олег Куваев и его мультсериал

В отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). О мультипликаторе и его главном проекте — в справке «Ъ».

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Чем известен Олег Куваев

Российско-израильский художник, дизайнер и аниматор Олег Куваев родился 6 февраля 1967 года в Ленинграде. Учился в школе с углубленным изучением английского языка, а позже — в физико-математической. Поступил в несколько институтов (Академия художеств, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения), но ни один не окончил. Служил в армии.

В 1986 году вместе с Александром Васильевым участвовал в рок-группе «Митра», которая позже была преобразована в «Сплин». Играл на клавишных, флейте и кларнете. С 1991 по 1997 год жил в Германии.

С 1987 года занимался преимущественно живописью и скульптурой, а в 1997 году пришел к компьютерной графике. Работал дизайнером в нескольких студиях, 3D-аниматором, веб-дизайнером, в свободное время экспериментируя с различными компьютерными технологиями, в том числе с векторной анимацией.

В 2001 году основал студию «Мульт.ру» для создания флеш-мультсериала «Масяня». Проект начался с десяти коротких черновых мультфильмов о большеголовой девушке из Санкт-Петербурга. Серии были сделаны в новой тогда технологии Flash.

До 2006 года Олег Куваев был арт-директором и владельцем «Мульт.ру». Помимо «Масяни» студия выпустила еще три мультсериала: «Ежи и Петруччо», «Шесть с половиной» и «Магазинчик Бо». Как и «Масяню», их можно было бесплатно смотреть и скачать в интернете.

В 2006 году у Олега Куваева возникли разногласия с творческой группой «Мульт.ру», в результате которых он решил покинуть студию, оставив за ней права на первые выпуски сериала.

B 2006 году Олег Куваев переехал в Израиль, где стал работать на фрилансе. Через год его студия в Санкт-Петербурге закрылась. В настоящее время живет в городе Рамат-Ган к востоку от Тель-Авива.

Кто такая Масяня

Первые ролики с участием Масяни появились в интернете осенью 2001 года. Через год Масяня обрела статус неофициального лица рунета. Олег Куваев был не только автором сценария, но и голосом Масяни.

Вне интернета проект стал известен и популярен благодаря передаче «Намедни» Леонида Парфеновым, в эфире которой мультфильм впервые появился 8 сентября 2002 года. Всего на ТВ было показано около 20 серий.

В 2004 году начали появляться первые рекламные и заказные коммерческие мульты про Масяню. Сначала это были рекламные ролики для компании ZyXEL (более 40 штук). Затем появились ролики для Greenpeace (признана нежелательной в России), Pepsi, строительной фирмы «Элита», фармацевтической компании «Замбон» и других. Параллельно стали выпускаться сувениры с символикой Масяни, печатная продукция, куклы и DVD диски.

В октябре 2008 года вышла первая полноценная компьютерная игра про Масяню в жанре «квест» — «Масяня под желтым прессом». В 2009 году появилась аркадная игра «Масяня и пляжные заморочки». Еще две игры были созданы в 2011-м.

Выпуск мультсериала много раз прекращался и возобновлялся. К настоящему времени создано восемь сезонов и 170 серий. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором выходили эпизоды «Масяни». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стал ролик, содержащий «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» для дискредитации ВС России.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...