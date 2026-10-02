Создателю «Масяни» заочно запросили 5 лет и 11 месяцев лишения свободы

Гособвинение запросило 5 лет и 11 месяцев лишения свободы и штраф в 290 тыс. руб. для создателя «Масяни» Олега Куваева (объявлен иноагентом). Об этом сообщили «РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Аниматору заочно предъявлены обвинения по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах против безопасности государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Куваев (объявлен Минюстом иноагентом), 2004 год

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Олег Куваев (объявлен Минюстом иноагентом), 2004 год

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Дело рассматривал Невский районный суд Петербурга. Обвинение по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) аниматору предъявили из-за непредоставления отчетов в Минюст более двух раз.

Поводом для возбуждения дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК), стал один из эпизодов «Масяни». Видеозапись, как указывал суд, показывает «идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам».

Олег Куваев (иноагент) выпускает сериал «Масяня» с 2001 года, а с 2006 года живет за границей. Роскомнадзор в 2022 году заблокировал сайт, на котором выходил мультфильм. В 2023 году его объявили в розыск и признали иноагентом.