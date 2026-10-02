Создателю «Масяни» заочно запросили 5 лет и 11 месяцев лишения свободы
Гособвинение запросило 5 лет и 11 месяцев лишения свободы и штраф в 290 тыс. руб. для создателя «Масяни» Олега Куваева (объявлен иноагентом). Об этом сообщили «РИА Новости» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Аниматору заочно предъявлены обвинения по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах против безопасности государства.
Олег Куваев (объявлен Минюстом иноагентом), 2004 год
Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ
Дело рассматривал Невский районный суд Петербурга. Обвинение по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) аниматору предъявили из-за непредоставления отчетов в Минюст более двух раз.
Поводом для возбуждения дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК), стал один из эпизодов «Масяни». Видеозапись, как указывал суд, показывает «идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам».
Олег Куваев (иноагент) выпускает сериал «Масяня» с 2001 года, а с 2006 года живет за границей. Роскомнадзор в 2022 году заблокировал сайт, на котором выходил мультфильм. В 2023 году его объявили в розыск и признали иноагентом.
В деле Олега Куваева (объявлен иноагентом) разделены два разных эпизода поведения, которые легли в основу предъявленных обвинений. Несоблюдение обязанностей по отчетности и маркировке материалов стало уголовно значимым после того, как Куваева четыре раза штрафовали за год за нарушение порядка деятельности иностранного агента. По данным суда, он не подал отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал без необходимой пометки. Согласно действующему законодательству, три подобных нарушения в течение одного года ведут к уголовному преследованию.
Второй состав обвинения связан с содержанием мультфильма «Масяня». По информации СМИ, поводом для возбуждения дела стала серия, в которой главный персонаж рассказывает российским солдатам, как сдаться в плен украинским военным. Именно этот сюжет стал основанием для обвинения в публичных призывах к деятельности против безопасности России.