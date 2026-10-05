В Пензенской области депутат сложил полномочия после проверки прокуратуры
В Бессоновском районе Пензенской области прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства со стороны местного депутата. Чиновник совмещал депутатскую деятельность в Чемодановском сельсовете с постом директора МУП, сообщили в пресс-службе надзора.
Депутат в Пензенской области совмещал мандат с постом директора МУП
Фото: t.me / busargin_r
По данным проверки, руководитель предприятия находился в прямой служебной зависимости от главы местной администрации. Последний принимал решения о размере заработной платы, выплатах стимулирующего характера и применении дисциплинарных мер к подчиненным.
В период с 2025-го по 2026 год на сессиях представительного органа рассматривались вопросы, касающиеся премирования главы администрации. При этом депутат не предпринял никаких шагов для урегулирования конфликта интересов, связанного с его двойным статусом.
По итогам проверки прокурор направил представление в местный законодательный орган. Депутат сложил свои полномочия досрочно.