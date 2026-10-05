В Приангарье медведи загрызли двух местных жителей

Двое мужчин погибли в результате нападения медведей в Иркутской области. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщило следственное управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, хищник напал на 71-летнего мужчину 2 октября в лесу в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Спустя два дня в 300 км от поселка Магистральный в жилой вагончик одного из предприятий зашел медведь и напал на работника. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.

Еще одно нападение произошло в Нижнеилимском районе, где медведь набросился на рыбака, уточнили в главном управлении МВД по региону. По данным полиции, в этом случае люди отогнали хищника, а пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, спасатели продолжают поиски двух рыбаков в Черемховском районе. Один из них 4 октября сообщил, что встретил медведя, но затем связь прервалась.

Как писал «Ъ-Сибирь», по состоянию на 1 октября в Иркутской области ликвидировали 342 медведя. Всего в Приангарье, где с середины сентября действует режим повышенной готовности, до конца года планируется отстрелить 542 особи.

Александра Стрелкова