В Астрахани будут судить водителя за нападение с ножом на инспектора ДПС

В Астрахани перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия к сотруднику ДПС. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ завершено, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о нападении с ножом на полицейского в Трусовском районе Астрахани передано в суд

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Дело о нападении с ножом на полицейского в Трусовском районе Астрахани передано в суд

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Инцидент произошел утром 20 июля на ул. Волгореченской в Трусовском районе Астрахани. Наряд ДПС остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя города из-за пересечения двойной сплошной.

Следствие полагает, что пьяный водитель схватил охотничий нож и начал угрожать нанесением себе увечий. После этого мужчина якобы нанес ножевое ранение одному из полицейских. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова