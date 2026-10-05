В Перми задержан агент украинских спецслужб, готовивший диверсию

Сотрудники ФСБ России задержали в Пермском крае агента спецслужб Украины. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ в Пермском крае и Белгородской области задержаны двое граждан РФ, 2006 и 2002 годов рождения, действовавшие в интересах спецслужб Украины»,— говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) для дальнейшего совершения диверсий. Задержанному в Перми агенту помимо денежного вознаграждения был обещан выезд в одну из стран Евросоюза.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Оба фигуранта арестованы.