Уголовное дело Ратмира Мавлиева будут расследовать в Москве

По информации «Ъ-Уфа», уголовные дела в отношении бывшего главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева переданы из второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии в Главное следственное управление СКР.

Ратмир Мавлиев, который возглавил мэрию Уфы в марте 2022 года, в конце апреля этого года был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева.

Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus. Кроме того, недавно он стал фигурантом расследований по сбору компромата на главу Башкирии Радия Хабирова и незаконного использования автопарка мэрии Уфы судьями Верховного суда республики.

Ратмир Мавлиев вину не признает.

Олег Вахитов