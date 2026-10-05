«Башкирскую мясную компанию» вновь возглавил депутат Курултая

Со 2 октября генеральным директором ООО «Башкирская мясная компания» (БМК, входит в агрохолдинг «Таврос») является 51-летний депутат Курултая Башкирии Ринат Зайнуллин. Такие данные следуют из ЕГРЮЛ.

Господин Зайнуллин с 2019 по 2020 год был заместителем гендиректора, с 2020 по 2024 годы — генеральным директором предприятия. В июне 2024 года должность занял Артур Мустафин.

ООО «Башкирская мясная компания» зарегистрировано в Благоварском районе, является одним из крупнейших производителей свинины в регионе. Организации принадлежат селекционно-генетический центр по свиноводству, свинокомплексы и животноводческая площадка в Буздякском и Благоварском районах. Также компания владеет ООО «Раевский мясокомбинат "Альшей-мясо"» и управляет ООО «Уфимский селекционно-гибридный центр». В 2025 году выручка БМК составила 12 млрд руб., чистая прибыль — около 4,3 млрд руб.

Идэль Гумеров