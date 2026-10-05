Свыше 143 кг наркотиков изъяли в Тюменской области за восемь месяцев

В Тюменской области с января по август 2026 года из незаконного оборота изъяли свыше 143 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, передает информационный центр правительства региона. Это значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Аксенов / пресс-служба губернатора Тюменской области Фото: Александр Аксенов / пресс-служба губернатора Тюменской области

В суд направлены уголовные дела в отношении девяти участников организованных преступных групп, совершивших 65 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — это также больше, чем в прошлом году. Кроме того, распространенность наркомании за восемь месяцев в Тюменской области снизилась на 3,6%.

Результаты работы правоохранительных органов были объявлены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор. Он подчеркнул, что профилактика наркомании и борьба с наркопреступностью — общая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти и общественных организаций.

Ирина Пичурина