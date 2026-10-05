В Ярославской области началась акция по сбору помощи бездомным животным

В Ярославской области стартовал финальный этап благотворительного проекта «Навстречу дому». Помощь соберут для приюта «Верность» в Ярославле, «Право на жизнь» в Тутаеве и «Дворянин» в Переславле-Залесском, сообщает АНБО «Верность»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Сбор продлится до 30 ноября. Пользователи могут приобрести на специальной витрине маркетплейса корма и средства ухода, которые передадут в приюты. Кроме того, 10% от продаж акционных товаров направят организации «Верность» на ветеринарную помощь и улучшение условий содержания животных.

В ярославском приюте «Верность» содержатся 100 собак и 70 кошек, в «Праве на жизнь» в Тутаеве — 96 собак, в переславском «Дворянине» — 40 собак и 20 кошек. Также поддержку получат животные из Рыбинска, Углича, Гаврилова-Яма и Ростова Великого.

По оценкам волонтеров, на улицах, передержках и в приютах Ярославской области находятся более 6 тыс. бездомных собак и кошек. Организация «Верность» работает в регионе десять лет: за это время она передала приютам более 600 тонн корма, стерилизовала свыше 3 тыс. животных и помогла найти дом более чем 700 питомцам.

Виктория Самко