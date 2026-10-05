Главы УрФО поздравили учителей с профессиональным праздником

Губернаторы регионов Уральского федерального округа (УрФО) поздравили преподавателей с профессиональным праздником — с Днем учителя. Поздравления они опубликовали в своих социальных сетях, в которых поблагодарили педагогов за их труд и терпение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тюменской области работают около 11 тыс. учителей. Губернатор Александр Моор опубликовал фото своей мамы, которая была учительницей. «Она много лет преподавала математику и научила меня главному — не бояться сложных задач, думать нестандартно и искать решения в самых непростых ситуациях. Эта формула не раз помогала во взрослой жизни. Уверен, такие примеры есть у многих из нас. Вера учителя в детей, терпение, умение не просто давать знания, а раскрыть потенциал ребенка — закладывают фундамент для будущих достижений»,— сказал господин Моор.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов также опубликовал фото — с учительницей из своей начальной школы. «Она не делила учеников по способностям — в каждом видела личность, которой нужно помочь раскрыться. Она умела разглядеть в нас будущих взрослых, когда мы сами еще ощущали себя просто детьми. Сегодня многие поколения ее учеников выросли, создали семьи, трудятся, развивают родной город, округ, страну»,— рассказал глава округа. Он также подчеркнул, что именно в школе проходят годы, которые во многом определяют человека, поэтому детям в это время нужны люди, которые окажут поддержку и помогут поверить в себя.

Денис Паслер сообщил, что сейчас в Свердловской области насчитывается порядка 80 тыс. учителей, воспитателей, педагогов и наставников. «Учителя передают не только знания. Быть ответственным и порядочным человеком, верным и надежным другом, настоящим специалистом в своем деле, достойным гражданином России — вместе с семьями педагоги воспитывают новые поколения и создают будущее нашей страны»,— отметил глава Среднего Урала.

По данным главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука, в школах, колледжах и вузах Югры трудится более 21 тыс. преподавателей. Он отметил, что это сильная команда, умеющая находить подход к каждому ученику. «Быть учителем — значит быть для ребенка проводником в большой мир знаний. Педагог умеет превращать непонятное в интересное, учит задавать вопросы и не бояться искать на них ответы. Дает важные уроки, которые становятся опорой во взрослой жизни»,— подчеркнул он.

Ирина Пичурина