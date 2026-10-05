Почти 213 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в больницы Удмуртии

В медицинские учреждения Удмуртии поступили почти 213 тыс. доз вакцины от гриппа трех наименований. Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для детей старше семи лет поставлено 78,7 тыс. доз «Совигриппа», для взрослых — 50 тыс. доз этой же вакцины. Еще 68,5 тыс. доз «Гриппол Плюс» предназначены для детей старше семи лет и взрослых, 15,6 тыс. доз «Флю М» — для взрослых.

Всего с начала прививочной кампании в республику за счет федерального и регионального бюджетов поступило 478,9 тыс. доз вакцины. Еще одна поставка ожидается в конце октября.

По данным на 1 октября, прививку от гриппа сделали 149,2 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 111,6 тыс. взрослых и 37,6 тыс. детей.