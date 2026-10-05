ВРП Горного Алтая в 2026 году прогнозируется в объеме 156,3 млрд рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Республики Алтай в 2026 году составит 156,3 млрд руб., превысив показатель 2025 года на 0,2%. Об этом сообщил и. о. министра экономического развития региона Константин Боровых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Боровых представил членам правительства республики прогноз социально-экономического развития (СЭР) региона на 2027—2029 годы. Заседание кабмина прошло 5 октября.

«После высоких темпов роста 2023—2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Эта ситуация характерна не только для Республики Алтай, но и в целом для субъектов нашей страны»,— отметил чиновник.

В 2024 году прирост ВРП Горного Алтая составил 2,5%, в 2025-м этот показатель сократился до 1%. Базовый прогноз СЭР предполагает рост экономики республики на 1,2% в 2027 году, на 1,7% в 2028-м и на 2,5% в 2029 году.

«Могу сказать, что мы ни разу с вами не попали по факту исполнения в тот прогноз, который нам с этой высокой трибуны минэк докладывает»,— заметил выслушавший доклад глава региона Андрей Турчак. Он констатировал, что «общая тенденция к стагнации, а где-то к снижению, есть».

Валерий Лавский